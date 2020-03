Tudi na tretji sklic javne dražbe za parcele ob Kranjčevi ulici se Mestni občini Ljubljana ni odzval niti en ponudnik, ki bi vplačal varščino in tako pridobil pravico sodelovanja na dražbi. Občina je tokrat prodajala šest parcel v skupni izmeri dobrih 12.000 kvadratnih metrov, izklicna cena pa je bila nekaj več kot pet milijonov evrov brez davka na dodano vrednost oziroma 410 evrov za kvadratni meter.

Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so bili primorani za danes napovedano dražbo odpovedati. Ali bo občina javno dražbo ponovila oziroma kdaj in pod kakšno ceno bi na novi dražbi ponujala omenjene nepremičnine, še ni jasno. Na oddelku za ravnanje z nepremičninami so dejali, da se o tem še niso odločili.

Spomnimo, na prvi javni dražbi je občina za šesterico parcel od potencialnih kupcev pričakovala vsaj 500 evrov za kvadratni meter, na drugi pa 410 evrov. Na prvih dveh dražbah sta bili sicer poleg šesterice za trg zelo zanimivih parcel naprodaj še dve parceli ob Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, vendar je bila izklicna cena za ti dve parceli na drugi dražbi nižja, in sicer 220 evrov za kvadratni meter.

Na teh dveh parcelah je zaznamba postopka določitve pripadajočega zemljišča inštitutu, ki ga je na zaprosilo ministrstva za zdravje sprožilo državno odvetništvo. Omenjeni parceli sta namreč potrebni za širitev rehabilitacijskega inštituta.

Občina v zadnjo javno dražbo spornih parcel ni vključila. vbr