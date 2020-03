Zadnja kraljeva obveznost nesojenega britanskega prestolonaslednika princa Harryja in njegove soproge Meghan Markle je bila udeležba pri maši in praznovanju v Westminstrski opatiji, ki ju vsako priredijo ob dnevu Commonwealtha, skupnosti narodov, ki Britanijo povezuje s 54 državami, med katerimi je velika večina nekdanjih kolonij. Mnogi so mislili, da bodo ta dogodek, ki se ga je udeležilo dva tisoč izbranih gostov, pred opatijo pa na stotine oboževalcev kraljeve družine, zaradi novega koronavirusa odpovedali, na koncu pa so se odpovedali samo rokovanju. Nekateri, med njimi Harry in ameriški veleposlanik v Britaniji Robert Wood Johnson, so se z osebnimi prijatelji pozdravljali z dotikom komolcev.

Nasmejana Meghan in hladna Kate V opatiji je bila opazna napetost med sicer nasmejano Meghan in hladno resno Kate Middleton, ki nista izmenjali niti pogleda, pa tudi med bratoma Williamom in Harryjem. Harry, ki je bil videti živčen, se je sicer zasmejal, ko je William ob prihodu nekaj rekel, a to je bilo edino, kar se je zgodilo med njima. Meghan je Williamu rekla »živijo«, Kate pa ni mogla pozdraviti, tudi če bi jo hotela, ker je ni ta niti pogledala. Morda pa je bil dvor res premajhen za obe. Iz sveta mode pravijo, da se je njun zeleno-rdeči dvoboj končal z remijem. Natančni »opazovalci« smo ugotovili, da je bila podloga Harryjevega suknjiča v enaki smaragdno zeleni barvi kot Meghanina obleka, kar naj bi izražalo njuno složnost v tem tihem dvoboju s preostalimi člani kraljeve družine, ki jo bosta uradno zapustila s 1. aprilom.

Protokol ju je izločil Veliko je bilo priložnosti, da bi kljub strogemu protokolu mlada kraljeva para, ki so ju ne tako davno razglašali za kraljevo različico »fab four« (fantastični štirje, kot so nekoč rekli beatlom), javno pokazala, da med njima ni hude krvi. Pa nista. Ravno protokol je bil morda krivec za to. Po natisnjenem in vsem dva tisoč udeležencem poslanem programu naj bi v opatijo ločeno prišla Harry in Meghan, William in Kate pa naj bi prišla skupaj s prestolonaslednikom Charlesom, njegovo ženo Camillo in kraljico. Užaljenost Harryja in Meghan sta poskusila omiliti William in Kate. Tako, da sta prišla prav tako ločeno, takoj za njima. Pa je bilo to premalo in prepozno. Lani na ta dan sta bila Harry in visoko noseča Meghan po prihodu v opatijo enakopravno vključena v kraljevo procesijo, ki jo je vodila kraljica, skupaj s prestolonaslednikom Charlesom in Camillo ter Williamom in Kate. Brata in njuni ženi so se prej in potem precej pogovarjali. Leto dni pozneje je vse drugače.

Srečanji s kraljico Pred tem napetim zadnjim javnim slovesom od članstva v kraljevi družini sta bila Harry in Meghan v nedeljo s kraljico pri maši, še prej pa je imel Harry štiriurno kosilo in srečanje z babico, ki mu je dejala, da se lahko z Meghan kadar koli vrneta v London in pod okrilje kraljeve družine. Bolj verjetna od tega je Meghanina vrnitev v Hollywood. Sama naj bi si želela vloge superjunakinje v akcijskem filmu, ki jo že iščejo. Ponujajo ji vrnitev v televizijsko serijo Nepremagljivi dvojec, s katero je zaslovela, in milijon dolarjev honorarja na… sekundo. Za dobro mero ji nemška kozmetična družba, katere izdelke uporablja, ponuja pet milijonov za pet sekund pojavljanja v Nepremagljivem dvojcu. Kaže, da sta Harry in Meghan nepremagljivi dvojec in da utegne biti kraljevi družini še žal, da jima je prepovedala delati reklamo monarhiji, ko jima je zaradi osamosvojitve črtala naslova kraljevih visokosti in uporabo besede royal kot blagovne znamke. Zdaj se že »podpisujeta« kot vojvoda in vojvodinja Sussexa, kar tudi ne zveni slabo.