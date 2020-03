Tudi fantje lahko služijo obvezni vojaški rok

Ideja, da fantje ne bi smeli služiti vojaškega roka, je staroveška. To so preživeli nazori levičarskih nostalgičnih političnih sil, ki še vedno živijo v časih pred neosvinčenim bencinom, ko je bil opel kadet najbolj hipsterski avto na cesti. Strašiti z referendumi proti obveznemu služenju vojaškega roka tudi za moške je preživeli konservativizem. Tudi moški imajo pravico enakopravno služiti vojaški rok, tako kot imajo to pravico ženske. Oblikovati zakone, ki naj bi samo enemu spolu omogočili, da brani domovino, pomeni, da se odpovemo polovici njene ognjene moči. Da polovici prebivalstva onemogočimo normalno napredovanje v vrstah neprofesionalnih oboroženih sil. In to skoraj trideset let po tem, ko smo v profesionalnih vrstah uvedli enakopravno poklicno služenje fantov skupaj z ženskami. Uvedba prostovoljnega služenja samo za en spol je korak nazaj v počasnem razvoju Slovenije v normalno demokracijo.