Prvi se nanaša na zdravnika iz Metlike. Če še zdravnik ne ve, kako se je treba obnašati v kriznih razmerah, ko se virus širi in je v razmahu, potem res ne vem, kdo je za to kompetenten. In na koncu se izkaže, da se zdravnik obnaša neodgovorno in širi okužbo na vse strani. Jaz bi mu za to dal strokovni opomin. Zdravniški ceh pa ga je že vzel v obrambo. Seveda je to razumljivo, saj zdravniki niso nič krivi, in to nikoli. Sam sem prepričan, da se po osebju v zdravstvu ne pljuva kar tako vsevprek, ampak nekaj dostojnosti bi pa lahko premogli tudi zdravstveni delavci na vseh ravneh.

Druga zgodba je koncert pevca Andree Bocellija v Stožicah in našega fenomena v zdravstvu, ministra Aleša Šabedra. Do sedaj sem menil, da nima prav postavljenih prioritet in da hvala bogu odhaja. Sedaj pa dodajam, da je tudi cagav in da ne rečem neodločen. Omenjeni koncert je mednarodnega značaja in pričakovati je, da se ga bodo udeležili ljudje, ki niso iz Slovenije. Tega ni zmogel odpovedati v petek, ampak se je to zgodilo v soboto na dan koncerta, ko je bila večina obiskovalcev iz tujine že na poti k nam. Lahko si mislimo, da je pri prodanih šest tisoč vstopnicah pričakovati precej ljudi, še bolj pa, da se bo virus v naslednjem tednu ali dveh širil naprej v svoji naravi. Ali je res taka umetnost presoditi, da bo naslednji dan vse le še težje izpeljati in da bo logično sledila odpoved večine prireditev, vsaj v zaprtih prostorih? No, gospodu ministru bi podaril politični opomin.

Vse kaže, da je naša strankokracija tako močna, da ne izbira ljudi po strokovnosti, ampak po tem, kaj je na razpolago. Kdo pa ne bi hotel biti minister? Res je, da so tudi taki ljudje, vendar pa vsaj tisti, ki se odločijo, da bodo sprejeli mandat, morajo vedeti, da je to odgovorna funkcija. Strela po navadi tolče v višave in vrhe, vendar se je tega treba zavedati prej in ne pozneje, ko lahko rečemo, kar je bilo, je bilo, kar bo, pa bo. Upam, da bo naslednja vlada pokazala več odločnosti in civilnega ter strokovnega poguma in še morda kakšno izkušnjo več.

Dr. Luj Šprohar, Ljubljana