Dvema od skupaj šestih ponudnikov, ki so se prijavili na Darsov razpis za izvedbo del, je državna revizijska komisija že ugodila, še ta mesec naj bi bila znana tudi odločitev tretjega pritožnika. S pritožbo je najprej uspelo družbi Strabag ter konzorciju družb Garnol, Markomark Nival in Hering, na odločitev pa še čaka italijanska družba ICO.P., ki je oddala prijavo skupaj z družbama Nivo Eko in Prohaus. Poleg omenjenih sta skupaj ponudbo oddala še Pomgrad in Gorenjska banka, prijavil se je tudi Kolektor CPG z novomeško družbo CPG in celjskim Vocem. Slednjima je tudi že bila priznana sposobnost izvedbe del. »Ko bo odločitev o priznanju sposobnosti pravnomočna, bomo začeli drugo fazo postopka, torej oddajo ponudbe s ponudbenim predračunom,« odgovarja Marjan Koler, tiskovni predstavnik družbe Dars. Zaradi pritožb pa sledi vnovično preverjanje usposobljenosti izvajalcev. »Po pravnomočni odločitvi o njihovi usposobljenosti bomo lahko pristopili k drugi fazi, predložitvi ponudb,« še razloži Koler.

Zgodovinsko pomemben akt Čeprav so se gradbenega dovoljenja, ki mora postati pravnomočno v 30 dneh od izdaje, razveselili tako na Darsu kot tudi v upravnem odboru Mladinskega sveta Ravne, ki deluje v funkciji koordinacije Mladinske iniciative za tretjo razvojno os, jih ta čas še vedno skrbijo ravno omenjene pritožbe. A na Darsu pravijo, da kar zadeva upravni postopek za sklop D – Gaberke, je zadeva praktično zaključena, in če ne bo sprožen upravni spor, ki ga ne pričakujejo, bo gradbeno dovoljenje v 30 dneh postalo pravnomočno. »Gre za zgodovinsko pomemben akt, o katerem še lani tak čas nismo upali razmišljati, da ga bomo dočakali,« pravi koordinator Mladinske iniciative Aljaž Verhovnik.