Aktualen sum zlorabe dopinga atletinje Martine Ratej je eden najodmevnejših v slovenskem športu. Naprednejše metode so tokrat odkrile stare rane slovenskega športa. Sloveniji sicer ne bodo vzele olimpijske kolajne, niti ji prinesle nove. Slovenska rekorderka v metu kopja je namreč na olimpijskih igrah leta 2012 zasedla sedmo mesto, tudi sicer pa v svoji karieri ni osvojila nobene kolajne na največjem poletnem velikem prvenstvu. Zgodba okrog prisotnosti metabolita clostebol bo sicer dobila epilog v naslednjih tednih ali mesecih.

Zdi se, da je Martina Ratej najboljšo in hkrati najbolj racionalno potezo po aferi povlekla s tem, ko se je odrekla testiranju vzorca B. Zaveda se namreč, da bi potrdil prisotnost omenjenega anaboličnega steroida, ki povečuje moč in ima strašanske stranske učinke, o katerih smo poročali včeraj. Napovedala je tudi, da se bo odpovedala dodatnim stroškom ter bo spoštovala odločitev Wade, saj bi v primeru kazni svojo pravico lahko iskala na Mednarodnem arbitražnem razsodišču v Lozani.

Martina Ratej je na tiskovni konferenci, ki jo se sama sklicala, priznala, da ve, kako je prepovedan anabolični steroid prišel v njeno telo. V neprepričljivem nastopu je izjavila, da je clostebol uporabljala z namenom zdravljenja po ginekološki operaciji in ne kot posledico izboljšanja rezultatov. Povedala je večkrat slišano zgodbo grešnih športnikov. Ti so uporabljali prepovedana sredstva bodisi nevede bodisi v zdravstvene namene. Nihče doslej še ni priznal, da je uporabljal doping z namenom, da bi dosegel vrhunske rezultate.

Martina Ratej ima za seboj tragično zasebno in družinsko zgodbo. V svojih najuspešnejših letih je kot samohranilka vzgajala dva otroka, danes najstnika, in bila zato zgled marsikateremu športniku. Kot predstavnica slovenskih športnikov je bila članica izvršnega odbora OKS. Na svoji športni poti je obsojala doping in se zavzemala za to, da bi bile kazni višje. Izkazalo pa se je, da je bila na svoji poti neprofesionalna in površna. Če ji Wada ne bo priznala retroaktivne terapevtske izjeme, ki bi jo sicer morala ob čisti vesti navesti v zdravniškem potrdilu v Londonu, bodo vse njene odlike pozabljene. Posledice bodo lahko večne in boleče, nosila pa jih bo sama.