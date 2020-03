Merčepa bodo izpustili na prostost čez približno teden dni, potem ko bo preiskovalni sodnik prejel odločitev vrhovnega sodišča.

Sodišče je sicer svojo odločitev utemeljilo tudi z dejstvom, da je Merčep že prestal tri četrtine zaporne kazni. Ocenilo je, da je bil s tem uresničen namen kazni in da je za pričakovati, da Merčep na prostosti ne bo storil novih kaznivih dejanj.

Več časa preživel v toplicah kot v celici

Hrvaški mediji so sicer poročali, da je Merčep med prestajanjem kazni več časa preživel na zdravljenju v zaporniški bolnišnici in na okrevanju v Krapinskih toplicah, kot pa v celici. Merčep naj bi sicer prestal srčno in možgansko kap.

Vrhovno sodišče je Merčepa obsodilo na sedem let zapora februarja 2017, potem ko je bil na prvi stopnji maja 2016 obsojen na pet let in pol zapora. Delno so sprejeli navedbo tožilstva, da Merčep kot poveljnik posebne enote hrvaške policije, bolj znane kot "merčepovci", ni preprečil vojnih zločinov, ki so jih njegovi podrejeni zagrešili nad srbskimi civilisti v Zahodni Slavoniji.

Merčep je bil junija 2011 obtožen, da je osebno izvedel vojne zločine nad srbskimi civilisti, a so julija 2015 obtožnico spremenili v smer, da je vedel za zločine in ni ustavil podrejenih, ki so nezakonito prijeli, trpinčili in umorili več deset oseb. Trpinčenje je preživelo šest ujetnikov, nekateri so bili tudi priče na sojenju. Žrtvam so odvzeli avtomobile, denar in dragocenosti.

Merčep je med sojenjem zanikal odgovornost za vojne zločine in trdil, da ni bil poveljnik enote, ki so jo poimenovali po njem.