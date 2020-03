Policisti so prvi vlom obravnavali 26. februarja okoli 2. ure. Ugotovili so, da sta dva storilca na silo odprla drsna vrata v trgovino v Šentvidu v Ljubljani. Odnesla sta večjo količino cigaret in povzročila za okoli 2000 evrov materialne škode. Le uro pozneje so obravnavali še podoben vlom v trgovino na območju Dravelj, kjer sta povzročila za 2500 evrov škode.

Po cigarete je v trgovino v Šentvidu osumljenec prišel tudi 5. marca, povzročil pa za 1500 evrov škode.

Z intenzivno kriminalistično preiskavo so policisti ugotovili, da je kazniva dejanja zagrešil 35-letnik z območja Ljubljane, ki so ga že obravnavali za podobna kazniva dejanja. Prejšnji četrtek so mu odvzeli prostost, v petek pa privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zadnj odredil pripor, so še zapisali na policiji.