Indija, kjer je okuženih 60 ljudi, je ustavila izdajo vizumov državljanom Nemčije, Francije in Španije. Tujim državljanom, ki so bili v eni od teh držav od 1. februarja, in v Indijo še niso prispeli, pa bodo vizume razveljavili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potnike, ki so bili nedavno v celinski Kitajski, Hongkongu, Južni Koreji, na Japonskem, v Italiji, na Tajskem, v Singapurju, Iranu, Maleziji, Franciji, Španiji in Nemčiji, pa so pozvali, naj gredo ob vrnitvi v Indijo za 14 dni v samoizolacijo.

Tajska ob prihodu v državo tujcem iz 18 držav ne bo več izdajala vizumov, ampak jih bodo morali pridobiti pred prihodom na veleposlaništvih. Pred prihodom bodo vizume morali pridobiti tudi državljani Južne Koreje, Italije in Hongkonga, ki doslej niso potrebovali vizuma.

V državi, ki je močno odvisna od turizma, so doslej potrdili 59 primerov okužbe z novim koronavirusom, za nove ukrepe pa so se odločili potem, ko so danes potrdili dve okužbi pri imigracijskih uslužbencih na glavnem bangkoškem letališču Suvarnabhumi.

Kolumbija je napovedala preventivno izolacijo potnikov iz Kitajske, Španije, Francije in Italije. V državi so doslej potrdili tri primere okužbe, dveh, ki sta bila v Španiji in enega, ki je prišel iz Italije.

Avstralija je po Kitajski, Iranu in Južni Koreji danes prepovedala vstop v državo še vsem potnikom, ki prihajajo iz Italije, kjer zaradi najhujšega izbruha koronavirusa v Evropi po vsej državi velja karantena. Avstralski državljani, ki se bodo vrnili iz Italije, bodo v karanteni 14 dni. Avstralski premier Scott Morrison je ob tem sporočil, da so sprejeli 2,4 milijarde avstralskih dolarjev (1,4 milijarde evrov) vreden načrt na področju zdravstva v boju proti koronavirusu, v središču katerega so zagotavljanje testiranj na okužbo ter skrb za najbolj ranljive starejše državljane in aborigine. V Avstraliji so doslej potrdili več kot 100 okužb in tri mrtve. Testirali so 20.000 ljudi.

Kitajska, od koder novi koronavirus izvira, a se v zadnjih dneh sooča z uvoženimi primeri okužb, je danes odločila, da morajo vsi potniki, ki bodo prispeli iz tujine v Peking, za 14 dni v karanteno. Tisti, ki bodo prišli poslovno, bodo morali ostati v hotelu, ki jim ga bodo določili, kjer jih bodo testirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potnike, ki na pekinško mednarodno letališče prispejo iz držav z velikim številom okužb, sedaj obravnavajo ločeno od drugih potnikov. Leti iz Italije, Irana, Južne Koreje in Japonske pristajajo na določenih območjih terminala.

Širjenje novega koronavirusa po svetu in z njim povezane omejitve pri potovanjih so že močno prizadele letalske družbe po vsem svetu.

