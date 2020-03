Vlak, ki danes prihaja v Slovenijo, so konec lanskega leta začeli testirati na Poljskem in v Avstriji. Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ), so pri testiranju sodelovali tudi člani njihove projektne skupine, že v času testiranj pa so bili v teoretično in praktično šolanje vključeni tudi slovenski strojevodje inštruktorji.

Ti bodo pridobljeno znanje prenesli na strojevodje. Pred začetkom voženj in umestitvijo vlaka v vozni red morajo SŽ pridobiti začasno obratovalno dovoljenje za čas, ko bodo v skladu z zakonom preverjali kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo, po zaključenih testiranjih pa bo izdano še trajno obratovalno dovoljenje.

Na železnicah so pojasnili, da bo do konca leta po naših tirih predvidoma peljalo 10 novih vlakov, do konca leta 2022 pa vseh 52 naročenih vlakov. Od teh bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov.

Novi vlaki bodo sodobnejši, udobnejši in hitrejši. Kot so zapisali, bodo vlaki bolj prostorni, vsa vrata bodo imela izvlečno stopnico za lažji vstop, prostore za osebe z omejeno mobilnostjo ter posebne toaletne prostore zanje. Na vlakih bo tudi najmanj 10 mest za kolesa in vtičnice za polnjenje različnih mobilnih naprav. Vsi bodo opremljeni tudi s signalom za brezžični internet. Potovalni čas naj bi se z novimi vlaki skrajšal do 10 odstotkov

SŽ so prvih 26 vlakov naročile 2018, lani pa so k naročilu dodali še dodatnih 26. Skupna vrednost naročil je 320 milijonov evrov. Z nakupom novih vlakov so SŽ storile pomemben korak k modernizaciji potniškega prometa, kar je tudi eden njihovih najpomembnejših strateških ciljev.