Klubi v alpski ligi bi morali prejšnji konec tedna začeti z nastopanjem v končnici, a so se v vodstvu tekmovanja najprej odločili, da do 16. marca prestavijo dvoboje in nato sprejmejo novo novo odločitev. Že v torek je vodstvo regionalne hokejske lige Ebel dokončno odpovedalo tekmovanje, v kateri nastopajo močnejši klubi regije. Liga Ebel je sicer prišla do četrtfinala, a prvaka tako v tej sezoni ne bo.

»Radi bi se zahvalili vsem navijačem, partnerjem, uradnim osebam in klubom za zvestobo, izjemno podporo in solidarnost v tej težkih časih ... Toda živimo v razmerah, ki so prizadele številna področja našega življenja. Zdravje je naša največja dobrina in moramo ravnati v skladu s priporočili oblasti in zdravstvenih služb,« je pojasnil predsednik upravnega odbora AHL Matjaž Rakovec, ki je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije.

Tudi pri SŽ Olimpiji so v izjavi za javnost izrazili obžalovanje zaradi konca alpske lige, a poudarili, da je zdravje na prvem mestu. »Seveda nam je žal, da se je liga predčasno končala, to je slab dan za hokej. A zdravje naših obiskovalcev, navijačev, igralcev in vseh, ki skrbijo za nemoteno izvedbo tekem, je na prvem mestu. Zato spoštujemo in sprejemamo odločitev vodstva lige,« je dejal Miha Butara, predsednik HK SŽ Olimpija.

Športni direktor Tomaž Vnuk je prav tako razumno sprejel odločitev oblasti in vodstva tekmovanja. »Škoda, da se liga predčasno končuje. Vsi, ki smo vpleteni v hokej, smo se veselili končnice, ki je nagrada za celoletno delo vseh – igralcev, trenerjev, podporne službe – in seveda v veselje gledalcev, za katere igramo hokej. A situacija je pač takšna in odločitev sprejemam z razumevanje, zdravje je vsekakor prioriteta.«

Hokejisti Jesenic in Olimpije so drugi del tekmovanja v alpski ligi končali na tretjem oziroma četrtem mestu v razigravanju najboljših šestih ekip. V četrtfinalu končnice pa bi se morali železarji pomeriti z Asiagom, Ljubljančani pa z Rittnom.