Obtožnica ga bremeni malomarnega ogrožanja varnosti rečnega prometa, ki je imelo za posledico številne smrti. Očitajo mu tudi, da žrtvam ni nudil pomoči.

Ukrajinec, ki je po plačilu varščine na prostosti, je 29. maja lani z ladjo Viking Sigyn trčil v manjšo turistično ladjico Hableany (Morska deklica), na kateri so bili večinoma južnokorejski turisti. Ladjica se je prevrnila in potonila le nekaj sekund po trčenju.

Na ladjici je bilo 33 južnokorejskih turistov in dva člana posadke. 27 ljudi je v nesreči umrlo - 25 potnikov in dva člana posadke. Večja ladja v nesreči praktično ni utrpela večjih poškodb. Oblasti so kapitana prijele dan po nesreči.

Po navedbah tožilstva je ukrajinski kapitan ni bil pazljiv in se več minut ni ukvarjal s krmarjenjem ladje, zato tudi ni ohranjal varnostne razdalje z manjšo ladjo.