Materialna škoda, ki je nastala pri obeh vlomih, je po podatkih policije dosegla približno 8000 evrov.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da sta kaznivih dejanj osumljena 26- in 21-letni hrvaški državljan. V Slovenijo sta vstopila dan pred vlomoma in se začasno nastanila na območju Novega mesta. Policija ju je izsledila minuli četrtek na območju Postojne in jima odvzela prostost.

26-letnik je bil po navedbah policije v Sloveniji že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj.

Policisti in kriminalisti so nato preiskali osebni avtomobil, ki sta ga uporabljala, opravili pa so tudi hišno preiskavo njunega stanovanja v Novem mestu. V preiskavi je bil zasežen en kos nakita, ki je izviral iz enega od zgoraj navedenih vlomov. Drugih ukradenih predmetov pa po navedbah policije s preiskavo niso našli.

Hrvaška državljana je v petek zaslišal preiskovalni sodnik okrožnega sodišča, ki je za oba odredil pripor, so še sporočili koprski policisti.