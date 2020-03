Bad Guy je peti singl z albuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go? mlade ameriške pevke. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je Billie Eilish z njim na letni globalni lestvici digitalnih singlov Mednarodne zveze fonografske industrije (IFPI) med drugim prehitela ameriškega raperja Lil Nas X, britanskega glasbenika Eda Sheerana in kanadskega pevca Justina Bieberja.

»Billie Eilish je svet zavzela kot nevihta s svojim izjemnim glasom in slogom, ki se izmika žanrski opredelitvi,« je besede direktorice IFPI Frances Moore povzela AFP. Dodala je, da glasbenica v svojih besedilih naslavlja pomembne teme, kot je duševno zdravje.

Bad Guy je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy prejel nagrado za pesem leta. V februarju pa je osemnajstletna pevka z naslovno pesmijo novega filma o Jamesu Bondu dosegla tudi največji uspeh med vsemi naslovnimi pesmimi filmov o tajnem agentu v prvem tednu predvajanja. Pesem No Time To Die se je na britanskih lestvicah takoj povzpela na najvišje mesto.

V prvi deseterici na globalni lestvici digitalnih singlov IFPI so po pisanju AFP med drugim še Ariana Grande, Lewis Capaldi in Lady Gaga.