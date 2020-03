Povzročitelj je zapeljal na nasprotno stran ceste v trenutku, ko je nasproti pravilno pripeljal 46-letni voznik tovornega vozila. Za tovornim vozilo pa je vozil tudi 41-letnik, ki je želel preprečiti trčenje v zadnji del tovornega vozila in odvil levo, pri čemer je oplazil 37-letnika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, nato pa oplazil še vozilo 61-letnega povzročitelja. 61-letnik in 46-letnik, ki sta ostala vkleščena v vozilu in so ju s tehničnim posegom iz vozila rešili gasilci. V nesreči se je 61-letnik huje poškodoval, prav tako sta se telesno poškodovala 46-letni voznik tovornega vozila in 41-letnik osebnega avtomobila. 37-letnik pa ni bil poškodovan. S kraja prometne nesreče sta bila z reševalnim vozilom odpeljana 61-letni in 46-letni voznik.