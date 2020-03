Lansko poslovanje je bilo kljub negotovosti svetovnega gospodarstva izredno uspešno. "Rezultati so nedvomno med najboljšimi v zgodovini Cinkarne," so zapisali v letnem poročilu podjetja in dodali, da je bistveno nad pričakovanji.

Z realiziranim čistim dobičkom je Cinkarna dosegla skoraj dvakratnik načrtovanega za lansko leto. V Cinkarni so namreč napovedovali, da se bo ta ustavil pri 11,1 milijona evrov. Kot najpomembnejši razlog za preseganje načrta so navedli spremenjeno tržno ravnovesje v panogi titanovega dioksida, ki še omogoča doseganje visokih dobičkovnih stopenj.