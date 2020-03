»Nobene razlike ni med tem, kar so delali nacisti, in tem, kar vidimo na meji z Grčijo,« je dejal Erdogan na srečanju s poslanci njegove stranke v parlamentu v Ankari. V podkrepitev svojih trditev je pokazal posnetke, kako grška policija s solzivcem obstreljuje migrante, ki želijo nasilno prečkati mejo.

»Nacistično mučenje,« je komentiral druge posnetke, ki naj bi dokazovali, da so grški policisti pretepli in ranili več migrantov, jim pobrali njihove osebne predmete ter jih poslali nazaj na turško stran meje zgolj v spodnjicah.

Dejal je še, da so bili pri poskusu vstopa v Grčijo ubiti najmanj štirje migranti. Ob tem je obtožil Evropsko unijo, da ignorira dejanja grških oblasti. V Atenah sicer vse tovrstne obtožbe zanikajo.

Do opazk Erdogana na račun Grčije prihaja le dva dni po njegovem obisku Bruslja, kjer se je sestal z najvišjimi predstavniki Evropske unije. Prihodnji torek pa naj bi se v Istanbulu na temo migracij srečal z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom .

Idlibu velja krhko premirje

Turčija sicer pravi, da do nove migracijske krize prihaja, ker ne more več gostiti novih in novih beguncev, ki prihajajo predvsem iz sirske province Idlib, ki jo režim sirskega predsednika Bašarja al Asada »osvobaja« izpod upornikov. Samo iz te pokrajine naj bi pobegnilo najmanj milijon ljudi, medtem ko Turčija že gosti najmanj štiri milijone beguncev.

V Idlibu sicer zdaj velja krhko premirje, za katerega sta se prejšnji teden dogovorila Erdogan in ruski predsednik Vladimir Putin. Turčija sicer v konfliktu podpira upornike, Rusija pa Asadove sile.

Erdogan je danes opozoril, da že vseskozi od sklenitve tega dogovora o prekinitvi ognja prihaja do njegovih kršitev. »Čeprav gre za manjše incidente tu in tam, pa se počasi to premirje krši,« je dejal Erdogan in pozval Rusijo, naj ukrepa. »Te informacije delimo z Rusijo. In pričakujemo, da bodo ukrepali,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Erdogan.