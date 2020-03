Gregorjevo, ki ga praznujemo na god sv. Gregorja 12. marca, je kot dan, ko se ptički ženijo, znano po celotnem slovenskem območju. Velja za praznik zaljubljencev in naznanja pomlad. Kot pojasnjujejo v Turističnem društvu Kropa in Kulturno-turističnem društvu Kamna Gorica, je ta dan do uvedbe gregorijanskega koledarja leta 1582 veljal za prvi pomladni dan.

Dan se je takrat že toliko podaljšal, da obrtniki pri svojem delu niso več potrebovali umetne razsvetljave. Luč so tako na predvečer gregorjevega simbolično vrgli v vodo. V zadnjih letih se šega vrača v številne kraje po Sloveniji, hkrati pa ostaja doma v starih železarskih krajih Kropi in Kamni Gorici, kjer, kot poudarjajo, nikdar v večstoletni zgodovini ni zamrla.

Gregorčke razsvetljujejo sveče V Kropi otroci ob mraku spuščajo barčice na Bajerju nekdanje spodnje fužine, v Kamni Gorici pa po enem od številnih vodnih kanalov v središču vasi. Barčice, ki jih vržejo v vodo, so pravzaprav hišice, cerkvice, fužinice, kozolci in različne umetniške stvaritve iz papirja, kartona in lesa. Vsem je skupno, da jih razsvetljujejo sveče. V Kropi in Kamni Gorici so poznane kot barčice, v drugih krajih kot gregorčki. Bogato tradicijo na tem področju ima tudi Tržič, saj je "vuč u vodo" šega, ki je nekoč živela med tržiškimi čevljarji. V Tržiču danes čevljarskih vajencev ni več, zato pa šego vsako leto obujajo šolski in vrtčevski otroci, ki na predvečer gregorjevega svoje hišice, opremljene s svečo, spustijo po Tržiški Bistrici. Dogodek pripravlja Občina Tržič, ob njej sta glavna nosilca Osnovna šola Tržič in Tržiški muzej, kjer so pripravili tudi razstavo V gregorčkih oživljenja tržiška dediščina. Študentje Višje strokovne šole Šolskega centra Ljubljana so pod mentorstvom Žive Deu motive za izdelavo gregorčkov za razstavo, ki je na ogled v Galeriji Atrij, poiskali v bogati tržiški dediščini. Izročilo in spoznanja o spuščanju luči po vodi so povezali z dediščino, ki so jo spoznali v Tržiču. Na tej podlagi je nastalo pet gregorčkov, v katerih se staro izročilo prepleta z novim pogledom na nekdanjo stvarnost.