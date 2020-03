Izpod ruševin so doslej rešili več deset ljudi. 26 ljudi so našli mrtvih ali so umrli kasneje zaradi posledic poškodb.

Hotel z 80 sobami, ki so ga zgradili pred dvema letoma, so nedavno preoblikovali v karanteno za ljudi, ki so imeli stike z okuženimi z novim koronavirusom. Kot je v torek sporočilo kitajsko ministrstvo za izredne razmere, je bil hotel črna gradnja, prav tako so »večkrat kršili predpise«.