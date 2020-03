78-letni Sanders, senator iz Vermonta, se je po porazu v Mississippiju, Missouriju in najpomembnejši državi v torek Michiganu umaknil v domači Vermont in ni dajal izjav. Vodstvo demokratske stranke upa, da piše izjavo o koncu predsedniške kampanje, ker je s porazom v Michiganu praktično izgubil razlog za nadaljevanje tekme, če je osnovni cilj demokratske stranke poraz Trumpa.

Bidnova zmaga je bila v Michiganu, kjer je Sanders leta 2016 dobil nov razlog za nadaljevanje kampanje proti Hillary Clinton, prepričljiva. Še bolj prepričljiva je bila v Missouriju in Mississippiju, kjer bo novembra verjetno slavil Trump.

Ameriški mediji zmagovalca v Idahu, Washingtonu in Severni Dakoti niso mogli razglasiti takoj po zaprtju volišč. V Idahu in Washingtonu se je obetal tesen izid, Sandersu pa se je obetala zmaga v Severni Dakoti, kjer so imeli strankarska zborovanja.

Ameriška tiskovna agencija AP je Bidnu je v torek do konca večera naštela skupaj 820 delegatov za strankarsko konvencijo julija v Milwaukeeju, za katero se trenutno zaradi novega koronavirusa še ne ve, ali sploh bo. Sanders jih je zbral 662, za zmago pa jih je potrebnih 1991.

Štetje delegatov sedaj več ni toliko pomembno kot vzporedne ankete ob volitvah, ki so pokazale, da Sanders še vedno zelo zaostaja pri temnopoltih volivcih, ki so pomembna demokratska baza. Bidna je premagoval pri volivcih mlajših od 30 let, vendar se ti niso množično udeleževali volitev, in Bidnovo zanašanje na starejše zanesljive volivce je obrodilo sadove.

Kljub temu je Biden v zmagoslavnem, čeprav zelo umirjenem govoru, privržencem v Philadelphii poudaril željo, da Sandersovi volivci pridejo k njemu za skupen boj proti Trumpu.

»Potrebujemo vas, želimo si vas, pri nas je prostor za vas. Želim se zahvaliti Sandersu in podpornikom za vso energijo in gorečnost. Delimo skupen cilj in skupaj bomo premagali Trumpa,« je med drugim dejal Biden.