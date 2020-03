Telički so dvoboj začeli bolje in tekmeca držali na varni razliki vse do sredine tretje četrtine. Najvišja prednost je znašala 13 točk, a teksaški rivali se na krilih glasnih navijačev niso dali. Izzval jih je predvsem Tim Hardaway Jr., ki si je zaradi prerekanja s sodniki prislužil tehnično napako, ob tem pa je glasno vzklikal proti občinstvu.

Na začetku zadnjega dela igre so prvič prišli v vodstvo pri izidu 88:85 in ga nato niso več izpustili iz rok, saj Dallasu enostavno ni steklo. Razlika je naraščala, Dončićeva prizadevanja pa niso obrodila sadov. Obračun je končal z 38 točkami (13/26 iz igre, 6/13 za tri, 6/7 s prostih metov), dodal pa je 7 skokov in 8 podaj.

»Morali bi vedeti, kaj se lahko zgodi. Morali bi vedeti, da se lahko vrnejo,« je po tekmi razlagal 21-letni Ljubljančan. »Preveč smo se sprostili in postali ležerni ob prednosti, ki smo si jo nabrali,« je dodal najboljši strelec obračuna. Pomoči ni imel predvsem od Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki je ob 12 skokih prispeval le 9 točk (4/15 iz igre). Za zmagovalce je povratnik po poškodbi LaMarcus Aldridge dosegel 24 točk.

Glede na to, da je moštvo Dallasa še vedno daleč pred osmim Memphisom, Dončića dva poraza zaporedoma ne skrbita. »Niti malo me ne skrbi. Na začetku sezone so nam govorili, da ne bomo v igri za prvih osem mest, mi pa smo dokazali nasprotno,« je dejal in dodal, da jih čaka še dolga pot do končnice, a da je prepričan, da se bodo vanjo uvrstili.

Trenutno imajo Mavericks sedem zmag več od osmega Memphisa (32-33), ki je ponoči izgubil proti Orlandu s 115:120. Grizliji pa imajo še tri zmage več od Portlanda (29-37), ki zaseda nehvaležno deveto mesto in ki je danes ugnal moštvo Phoenixa s 121:105.