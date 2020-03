Tonin je v uvodu današnje predstavitve pred parlamentarnim odborom za obrambo nanizal glavne težave, ki jih sam vidi v obrambnem resorju, ter predloge rešitev. Izpostavil je kadrovske težave Slovenske vojske in dolgoletno podhranjenost obrambnega sistema. »Sistem potrebuje delujoče rešitve, ki bi kadrovske trende spremenil takoj, ne čez nekaj let,« je dejal.

Med prioritetami Tonina je ponovna uvedba naborništva. Kot je pojasnil, bi šlo za postopno uvajanje. Začeli bi s prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kjer bi mladi lahko pridobili uporabna znanja iz prve pomoči, gasilske, logistične in informacijske veščine.

Sedanje kadrovske trende bi kandidat za ministra obrnil z novimi načini pridobivanja kadra, zagotovitvijo primerne plače za pripadnike Slovenske vojske, pa tudi z ukrepi, namenjenimi družinam vojakov. Izpostavil je pomoč pri reševanju prvega stanovanjskega problema in dostopnosti do vrtcev ali štipendiranje otrok pripadnikov.

Vključitev vard v varovanje meje

Ker se nakazuje možnost nove migrantske krize, policija pa po Toninovi oceni sama ne zmore varovati južne meje, kot hitro začasno rešitev vidi tudi v vključitvi pripadnikov t. i. vard v varovanje meje.

Kot je pojasnil, razmišljajo o pozivu civilnim osebam, starim do 65 let, ki imajo za sabo vojaško usposabljanje. Z vsakim bi podpisali pogodbo in jim zagotovili plačilo, ob pogoju, da bi ti posamezniki prestali varnostno preverjanje, je pojasnil.

Tonin je opozoril na nujnost vlaganja v obrambni sistem, tudi zato, ker se je varnostno okolje Slovenije v zadnjem desetletju bistveno poslabšalo. »Zaradi nacionalne varnosti bo treba sprejeti nov srednjeročni program financiranja obrambe in začrtati realistično pot,« je dejal in dodal, da je »članstvo v Natu še vedno najboljša in najcenejša zavarovalna polica Slovenije«.

Napovedal je preverjanje področja nabav opreme za vojsko. Pred tem bo treba ugotoviti dejanske potrebe vojske in postaviti prioritete, izvedljive v dveh letih. Kot primerno možnost za opremljanje SV je izpostavil tudi donacije in nabave po sistemu vlada-vladi. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije pri nabavah ter izpostavil nujnost transparentnega delovanja.