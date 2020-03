Art kino mreža Slovenije je bila ustanovljena pred desetimi leti, v času, ko so po manjših krajih in mestnih središčih že zaprli številne kinodvorane, ogled filma pa je postal vse bolj povezan z obiskom multipleksov, kjer prikazujejo predvsem komercialne filme. Mreža pa si je za cilj zadala promocijo ter prikazovanje kakovostnih in umetniških filmov oziroma širjenje filmske kulture nasploh. Danes je v njej 28 kinodvoran v 27 krajih po vsej državi.

Ne le film, temveč druženje Mreža se je skozi leta postopno širila (lani se ji je denimo pridružil Kulturni dom Cerknica), vsako leto pa se povečuje tudi obisk: lani je bilo v njenem okviru 10.917 projekcij, kar je 620 projekcij več kot leta 2018, filme pa si je ogledalo 486.167 gledalcev. Obisk se je torej povečal za več kot osem odstotkov. »To postopno naraščanje obiska je povezano z več dejavniki,« pravi Nina Ukmar, predsednica Art kino mreže Slovenije, sicer direktorica Kosovelovega doma Sežana, ki je prav tako član združenja. »Med njimi je gotovo tudi ta, da se tako mreža kot njeni člani zares trudimo za vsakega gledalca, pozna se tudi, da večkrat na leto pripravimo strokovna srečanja na teme, kot sta razvoj občinstev ali digitalna promocija.« Povečevanje števila projekcij je po njenih besedah delno posledica tega, da je v obtoku več filmov, pa tudi drugačnega oblikovanja programa, saj so ponekod na primer poleg običajnih večernih projekcij uvedli še dopoldanske ali popoldanske. Tudi sicer poskuša mreža iz obiska kina narediti dogodek, ki ne bi bil omejen zgolj na predvajanje filma, ampak bi različnim občinstvom ponudil bolj celovito izkušnjo, naj gre za tematske pogovore ali preprosto druženje ob umetnosti. »Tako se vsaj do neke mere vrača socialna razsežnost obiskovanja kina,« je prepričana Ukmarjeva. Razmeroma visok delež obiska imajo slovenski filmi (v lanskem letu so ti pritegnili 78.277 gledalcev, torej približno šestino), tudi zato, ker lahko ob projekcijah filmov pripravijo srečanja z njihovimi ustvarjalci, na primer režiserji ali igralci.