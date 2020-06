Nobeden od dosedanjih politikov zame ne sodi med elito, ampak zgolj med kruhoborce, saj so podedovali slabo vzgojo, nimajo ustreznega poklica ali pa jim življenjska energija ne dopušča, da bi živeli od svojega znanja, sposobnosti, dela, ampak bolj od sprenevedanja in drugih nevrednot, zlasti nemorale. Z vsem, kar je navedeni avtor zapisal, se strinjam; kot se moramo vsi državljani Slovenije strinjati s tekstom novinarja Janeza Markeša v sobotni izdaji Dela, ki je navedel vzroke za ponovni vzpon političnih kolaborantov, izdajalcev volje volilcev, s kakršnimi bomo morali živeti, dokler bodo na oblasti v času vladavine SDS. Tudi če zakon o volitvah v državni zbor ne bo sprejet in bo SDS dano, da spet ravna samovoljno, bo treba na volišču jasno izraziti našo voljo.

Vsem državljanom predlagam, naj bodo bolj izobraženi, naj več berejo, kar si želijo ne le slovenski pisatelji, ampak mnogi državljani, ki se zavedajo, da živijo v ukradeni politični tvorbi. Boriti se je treba vse življenje v vseh mogočih razmerah, ne pa uiti v tiho rezistenco (upor, uporništvo), za katero ne vem, kakšne pozitivne rezultate lahko komur koli prinese. Upam oziroma želim si, da bom doživela, da bi moji vnuki dočakali vladanje pametnih politikov, takih, ki jim bodo mar vrednote in usoda vseh državljanov. Takih, kakršen je bil Stane Kavčič in njegovi pripadniki, ko smo preživljali afero nekaj tedanjih poslancev, ki jim, žal, ni uspelo uresničiti želja in sanj o boljši prihodnosti. Ne želim si še kdaj doživeti vpitja predvsem mladih državljanov pred državnim zborom in prostori političnih strank, da so lažnivci, tatovi, izdajalci volilcev, kolaboranti in še marsičesa drugega. Z abstinenco na volitvah in z volitvami neustreznih politikov se bomo spet znašli v razmerah predvojne Slovenije.

Ruža Tekavec, Ljubljana