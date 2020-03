Nogometaši Rijeke so z najboljšo predstavo sezone na kolena spravili Hajduk in se povzpeli na drugo mesto hrvaške lige, ki vodi v kvalifikacije za ligo prvakov. Boj za podprvaka bo neizprosen, saj so v igri za drugo mesto še Lokomotiva, Hajduk in Osijek.

Na stadionu Rujevica so z ognjemetom pospremili veliko zmago Rijeke, ki je bila po igri veliko boljša od splitskega tekmeca. Hajduk je imel v prvem polčasu srečo, da je ohranil mrežo nedotaknjeno, v nadaljevanju pa je razpadel in izgubil z 0:2. Hrvaški mediji hvalijo slovenskega trenerja na reški klopi Simona Rožmana, ki je po tekmi ostal skromen: »Na stadionu je bilo odlično ozračje, tekma je bila izvrstna promocija hrvaškega nogometa. Vesel sem, da Rijeka deluje kot moštvo, da se igralci razvijajo.«

Hajduk po remiju z Osijekom in porazu z Dinamom (0:2) ni dosegel gola že na tretji tekmi zapored. Trener Igor Tudor pravi, da ga zadnji rezultati ne skrbijo: »Tekma z Rijeko je bila prva pod mojim vodstvom, na kateri nismo bili pravi. Do konca prvenstva je še trideset točk, z Rijeko se bomo pomerili še v Splitu. Na koncu bomo drugi,« je sklenil Igor Tudor.