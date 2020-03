Bosanska državljana, stara 25 in 36 let, sta si za tarčo roparskega napada torej izbrala bencinsko črpalko na Celovški cesti. Oborožena s pištolama in zamaskirana sta vstopila v prodajalno, zagrozila uslužbencem in zahtevala gotovino. Pobrala sta okoli osem tisoč evrov. Pobegnila sta peš in se napotila proti pripravljenemu avtu. Njuno početje je opazil občan, kar se je izkazalo za ključno napako roparskega načrta, ki je čez nekaj minut klavrno propadel. Občan, kandidat za policijsko medaljo, je poklical 113 in policistom natančno povedal, kam sta se odpeljala storilca. Ena od patrulj ju je hitro izsledila, začel se je policijski pregon s prižganimi lučmi, sireno, hitro vožnjo in vožnjo skozi rdečo luč. Po Celovški proti središču mesta, po Tivolski, na Dunajsko (prvo oplazenje drugega udeleženca v prometu) do križišča z Vilharjevo, kjer je prišlo do trka z nič hudega slutečo voznico avtomobila. Nesreča se je k sreči končala brez poškodb. Vozilo storilcev je odbilo še v policijski avto. Ker je bilo njuno vozilo nevozno, sta ga zapustila in začela bežati prek makadamskega parkirišča proti železniškim tirom.

Sledilo je streljanje

Takrat se je začelo zares. Policista sta stekla za storilcema in jima zaklicala, naj se vendarle predata. Nič. Eden od njiju je segel v torbico. Policista sta vedela, da bi bilo v njej lahko orožje, in imela prav. Eden od policistov je v varno smer izstrelil opozorilne strele. To je roparja spametovalo, ulegel se je na tla in se predal.

Drugi je bežal naprej proti tirom. Tam se je obrnil in segel za pas, kjer bi lahko bila tudi pištola. Policist je streljal. Ne v tarčo, so zatrdili njegovi nadrejeni. Ropar se je spet obrnil in stekel proti železniški postaji. Tam se je v akcijo vključil drugi kandidat za policijsko medaljo. Policisti so drugega storilca prijeli ob pomoči varnostnika Slovenskih železnic. Tudi pri njem so našli in zasegli pištolo.

Seveda sta bila aretirana, odpeljali so ju v pridržanje, še danes se bosta znašla pred preiskovalnim sodnikom, ki bo, vsaj tako je pričakovati, odredil pripor. Našli so tudi ukradeni denar.

»Osumljena sta storitve kaznivih dejanj ropa in napada na uradno osebo, 36-letnik pa tudi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Po do zdaj znanih podatkih tujca, državljana Bosne in Hercegovine, v Sloveniji nista bila obravnavana za kazniva dejanja,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana in se zahvalili občanu za koristne informacije na začetku akcije ter varnostniku za pomoč pri prijetju na koncu.