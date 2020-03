NZS je tako sledila navodilom Sveta za nacionalno varnost, ki je na ponedeljkovi seji sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Ti se nanašajo tudi na javne prireditve, kjer se pričakuje več kot 500 gledalcev. Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah pa je stopila v veljavo danes.

»Zato se je NZS odločila, da uvede predlagane ukrepe tudi na vseh tekmah v celoti, saj na ta način dajemo prednost odgovornemu ukrepanju v želji po zaščiti najbolj izpostavljenih skupin,« pravijo pri NZS.

Dodajajo, da bosta brez gledalcev potekali tudi tekmi slovenske nogometne reprezentance v Ljubljani proti Turčiji (27. marca) in v Kopru proti Albaniji (30. marca). »Ukrepi pa ne vplivajo na izvedbo televizijskih prenosov ligaških in reprezentančnih tekem ter udeležbo medijev na tekmah. V izogib nepotrebni pretirani izpostavljenosti akterjev in predstavnikov medijev bo po tekmah organizirana le novinarska konferenca, medtem ko posameznih izjav za medije in mešanih con ne bomo organizirali,« pojasnjujejo pri NZS ter klubom svetujejo, da v znak opozarjanja na ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom izpustijo protokol rokovanja pred tekmo.

Kar zadeva kupce vstopnic za tekmo s Turčijo, pri NZS svetujejo, da se za nadaljnje informacije obrnejo na NZS, medtem ko bodo kupci paketov za tekmi s Turčijo in Portugalsko do vračila kupnine upravičeni šele po tekmi s Portugalsko, kot je objavljeno v splošnih pogojih nakupa.

Ukrep o tekmah brez gledalcev velja do preklica, NZS, ki je klubom že poslala navodila za preprečevanje okužb, pričakuje, da bodo klubi in društva dosledno upoštevali navodila, obenem pa poziva organizatorje tekem, da spremljajo in upoštevajo aktualna obvestila Nacionalnega instituta za javno zdravje, saj se razmere hitro spreminjajo.

Že pred tem so se v kar nekaj državah odločili za podobne ukrepe na nogometnih tekmah, v Evropi najbolj ogroženi Italiji pa so celo popolnoma prepovedali igranje prvoligaških tekem do 3. aprila.