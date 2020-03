Očitno zaradi dobrih informacij z vrha je Žan Mahnič, poslanec SDS, prehitel informacije o rezultatih pogajanj ter Tatjano Bobnar, generalno direktorico policije, prišel grozeče posvarit, naj vendarle pomisli na svojo prihodnost. Kajpada, saj je še vsaka vlada temeljito počistila za prejšnjo, piše novinar Toni Perić v novi številki Nedeljskega dnevnika.

A nam je Bobnarjeva – nekoč je že poudarila, da policija služi ljudem in ne interesom politike – sporočila, da s polno odgovornostjo in energijo opravlja naloge vodenja te pomembne institucije in tako bo vse do izteka njenega mandata oziroma do njene morebitne razrešitve, skladno z zakonom o javnih uslužbencih.

Naj spomnimo, da je pooblaščena skupina komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) 18. februarja nenapovedano opravila nadzor nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki je del uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi, in nad delom uprave kriminalistične policije.

Generalna direktorica policije je poslancem pojasnila, da jim bo policija predstavila in dala na vpogled samo tiste podatke, do katerih so upravičeni na podlagi zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. In se je takoj zataknilo: poslanci so kljub razlagi od Bobnarjeve zahtevali pojasnila o konkretnih operativnih zadevah, ki niso bile povezane z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, in posredovanje podatkov o vpogledih v evidencah policije za določene konkretne fizične osebe – določene poslance oziroma politike –, pri čemer policija nima pravne podlage, da bi članom Knovsa posredovala te podatke.

Čedalje bolj se je zapletalo in generalna direktorica policije je morala poslance večkrat opozoriti na njihovo zakonsko pristojnost, ki se nanaša izključno na zakonitost izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov. Zato jim na vprašanja, ki so se nanašala na operativno delo policije zunaj tega zakonsko določenega okvira, ni odgovarjala, čeprav ji je podpredsednik komisije, poslanec SDS Žan Mahnič, zagrozil, naj pomisli na svojo prihodnost.

Kasneje se je Bobnarjeva oglasila tudi s sporočilom za javnost. »Slovenska policija ni in ne bo podaljšana roka politike. Smo strokovna služba, ki v tej državi zagotavlja varnost ljudem. Služimo ljudem, ne interesom politike. Zato javno sporočam, naj se politične kampanje gredo z argumenti, ne pa z izmišljenimi zgodbami na račun slovenske policije ter z žuganjem in pritiski na njeno vodstvo.«

Nad Nacionalni preiskovalni urad in nad Tatjano Bobnar ter njen položaj črne oblake prinaša nihče drug kot človek, ki bo moral kriminalistom pojasniti marsikaj o tem, ali in kako Orbanov madžarski kapital financira Janševe medije, tudi NovaTV24. Aleš Hojs je namreč predsednik upravnega odbora slednje. In tako bomo poleg predsednika vlade, ki toži lastno državo, imeli še notranjega ministra, ki ga preiskuje njegova policija.

Aleša Hojsa se tudi sicer ni težko spomniti. Vodil je ministrstvo za obrambo v drugi vlade Janeza Janše, a je takrat pripadal kvoti NSi, katere vidni član je bil. Potem ko so ga pred leti izključili iz NSi, za njenega aktualnega prvaka in zdaj koalicijskega soborca Mateja Tonina ni ravno izbiral besed. Pred meseci je v tvitu o njem zapisal: »Hrbtenice nikoli ni imel! Manipulant, ki je za beli kruh pripravljen podariti Kučanu penzijo ali Rodetu omogočiti bivanje v gradu Goričane!«

