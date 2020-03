V zadnjih tednih smo priča hitremu širjenju novega koronavirusa, na kar se ljudje zelo različno odzivajo. Medtem ko so nekateri že pred tedni trgovine izropali kvasa, moke in toaletnega papirja, se drugim niti po vožnji z javnim prometom in pred jedjo ne zdi smiselno umiti rok. Prava mera previdnosti in zaskrbljenosti je verjetno nekje vmes. Kaj lahko poleg skrbi za higieno še naredimo sami, da zmanjšamo možnost okužbe?

Kako se okužimo?

»Ko pridete v stik z vašemu telesu nepoznanim virusom ali bakterijo, ima telo kopico mehanizmov, s katerimi skuša preprečiti vdor škodljivega organizma,« razlaga Sheena Cruickshank, profesorica imunologije na univerzi v Manchestru. Prvi takšni oviri sta koža in sluznica. V pomoč so nam tudi mikroorganizmi, ki živijo znotraj in zunaj našega telesa. Če škodljiv organizem vseeno uspe priti v telo, se mora spopasti z belimi krvničkami. Makrofagi, tip belih krvničk, ki je prisoten v vseh tkivih, so pripravljeni za boj, a niso posebej natančni, pojasnjuje imunologinja. Njihova naloga je, da izzovejo vnetje in s tem o vdoru patogena obvestijo druge celice. Odzovejo se limfociti, celice, ki imajo spomin in si zapomnijo patogene. »Če se z njim ponovno srečate, ga bodo celice prepoznale in z njim opravile. Povsem možno je, da tega ne boste niti opazili,« imunost razlaga Cruickshankova.

Čeprav ima naš imunski sistem neverjetne zmožnosti, ima tu in tam tudi kakšno slepo pego. Včasih imunski sistem ne prepozna tujka in takrat pride do okužbe. Z zdravim življenjskim slogom lahko poskrbite, da je vaš imunski čimbolj močan in odziven.