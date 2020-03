"Obstajajo jasni indici, da skušajo ruske varnostne službe aktivno ovirati prizadevanja za vzpostavitev resnice glede sestrelitve letala na letu MH17," je danes na sodišču v mestu Schipol povedal nizozemski tožilec Thijs Berger.

"Britanske in nizozemske oblasti so ugotovile, da so bili agenti ruske obveščevalne službe GRU vpleteni v poskuse hekerskih vdorov v sisteme malezijskih preiskovalcev," je povedal tožilec in dodal, da so poskušali vdreti tudi v sistem nizozemskega preiskovalnega odbora.

Berger je še povedal, da obstaja bojazen, da je Rusija skušala izslediti potencialne priče na sojenju. "Uporaba ruskih varnostnih služb za razkritje identitete prič v tej preiskavi je zelo realističen scenarij," je pojasnil. Po njegovih besedah se več prič boji za svoje življenje, če bo njihova identiteta prišla v javnost. Tako bodo nekateri pričali anonimno.

V Kremlju so danes v odzivu na sojenje sporočili, da nimajo komentarjev. "Nimamo možnosti za sodelovanje pri tem in temu primerno to tudi obravnavamo," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.