Kot je ob razstavi v Galeriji Murska Sobota ob umetnikovi 80-letnici povedal direktor galerije Robert Inhof, je Leta 1938 v Mitrašincih v Severni Makedoniji rojeni Mesarič do svoje različice hiperrealizma prišel povsem spontano in neodvisno, ko je slikal izreze mesta Murska Sobota sicer natanko tako, kot jih je videl skozi okno ateljeja, stanovanja ali z delovnega mesta v Pomurski tiskarni.

S slikami ustvarjal svoje interpretacije

»Mesaričevo zanimanje vzbudijo tiste na videz nepomembne točke mesta, kot so Loterija, železniška postaja, gostilniški interjerji in novodobni mestni kubusi. To so tako vsakdanje in običajne lokacije, da človeku srečanje z njimi sploh več ne prihaja v zavest. Na Mesaričevih slikah so postale te lokacije potopljene v popolnoma odtujeno, osamljeno in neprijazno vzdušje. Slikar s svojimi slikami ni mehansko odslikaval stvarnosti, takšne kot je bila, temveč je s svojimi slikami ustvaril svojo interpretacijo in občutenje te stvarnosti,« je povedal Inhof.

Leta 1980 je začel Mesarič slikati interierje ateljeja, sledila so raziskovanja asemblaža in nato geometrijskih abstrakcij, ki so proti koncu 20. stoletja našla svojo umiritev v ritmih ravnic, na začetku 21. stoletja pa je začel Mesarič slikati cikel Kopalcev.