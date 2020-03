»Po trdnem prepričanju Kemisa odločba gradbenega inšpektorja ni skladna z zakonodajo ter izpostavlja podjetnike, industrijo, gospodinjstva, okolje in Kemis dodatnim tveganjem,« so v podjetju navedli v sporočilu za javnost, pod katerim je podpisan direktor Boštjan Šimenc. »Ker nam ni vseeno za varovanje okolja in varnost prebivalstva, bo Kemis navkljub nezakoniti odločbi nadaljeval s poslovanjem,« je napovedal.

Po vročitvi odločbe inšpektorata so v vrhniški družbi »skrbno pretehtali« svoje možnosti. »Tehtali smo med spoštovanjem odločbe na eni strani in med skrbjo za varno, zdravo in čisto okolje na drugi strani ter navsezadnje tudi med obstojem podjetja in nadaljevanjem delovnih razmerij 45 zaposlenim,« so poudarili. Slednji bi v primeru prenehanja delovanja Kemisa ostali brez dela.

Prepričani so, da je njihova odločitev o nadaljevanju delovanja pravilna in da se bo kmalu izkazalo, da je bila ta odločitev razumno tveganje, ki so jo kot dober gospodar morali sprejeti kot odgovor na nezakonito in očitno protidržavno odločitev gradbenega inšpektorja. Z uresničitvijo odločbe bi v Sloveniji prenehal z delovanjem najbolj varen in urejen objekt za ravnanje z nevarnimi odpadki, so prepričani.

V Kemisu so po požaru maja 2017 obnovili prizadete objekte in nadgradili požarni sistem. Gradbena inšpekcija, ki deluje pod okriljem Inšpektorata RS za okolje in prostor, je za enega od treh objektov (rezervoar za požarno vodo oz. objekt C) v ponovljenem postopku že lani ugotovila, da je črna gradnja, in zahtevala njegovo odstranitev do 15. aprila.

Pred dnevi je inšpekcija dodatno ugotovila, da je črna gradnja tudi odprta nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A), medtem ko prizidek (objekt B) k njej nima uporabnega dovoljenja. Kot so pred dnevi za STA povedali odvetniki vrhniške občine, odločba za oba objekta nalaga takojšnje prenehanje opravljanja dejavnosti, za prvega pa tudi rušitev v roku leta dni.