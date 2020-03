Minister za zdravje je potrdil, da je doslej v Sloveniji potrjenih 31 primerov okužbe s koronavirusom. Testirali so 1643 ljudi. Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je danes hospitaliziranih 18 bolnikov, pet jih bo bolnišnico zapustilo. Še naprej pa bodo pod strogim zdravniškim nadzorom, je povedala predstojnica klinike za infekcijske bolezni Tatjana Lejko Zupanc. Potrdila je, da nekoliko težji potek bolezni opažajo pri starejših od 65 let, medtem ko gre pri mlajših bolnikih za lažji potek bolezni.

Prepoved zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih prostorih za več kot sto ljudi je začela veljati opolnoči, po navedbah ministra za zdravje Aleša Šabedra pa ne velja za nakupovalna središča, manjše lokale, poroke, pogrebe in verske obrede. Velja pa denimo za kinodvorane. Napovedal je tudi vzpostavitev "ad hoc" kontrolnih točk na meji z Italijo.

Kot je Šabeder povedal na današnji novinarski konferenci, so glede nadzora na meji z Italijo danes skupaj z notranjimi ministrstvom, Civilno zaščito in Rdečim križem Slovenije sestavili delovno skupino, ki bo pripravila ukrepe na meji. Načrtujejo "ad hoc" kontrolne točke na podlagi zakona o nalezljivih boleznih.

Po besedah predstavnice NIJZ Eve Grilc je z novim koronavirusom okužen tudi zdravnik iz UKC Ljubljana, ki pa je bil pravočasno umaknjen z delovnega mesta in tako ni bil v stiku z bolniki, ko je zbolel. Poleg tega pa je v UKC Ljubljana okužena še ena oseba, ki pa ni zdravstveni delavec. Informacije o tem, da naj bi bila okužena še ena oseba, pa Lejko Zupančeva ni želela komentirati, zagotovila je le, da nevarnosti za bolnike ni.

V Gorenju zaposlenim pred vstopom merijo temperaturo

V velenjskem Gorenju so uvedli dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zmanjšali so število vhodov v podjetje, vsem zaposlenim pa od danes zjutraj pred vstopom v podjetje izmerijo temperaturo. Znotraj varovanega območja Gorenja morajo zaposleni nositi zaščitne maske, posebni ukrepi veljajo za jedilnico. V skupini Hisense Europe in s tem tudi v Gorenju v Velenju, kjer na enem mestu dela okoli 3500 ljudi, so prve ukrepe sprejeli že v januarju. Zdaj so jih z namenom, da bi kar se da zaščitili zdravje zaposlenih in hkrati preprečili motnje v proizvodnji in poslovanju, ki bi jih pojav novega koronavirusa v tako velikem podjetju zagotovo povzročil, sprejeli dodatne ukrepe.