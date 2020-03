Oborožen neznanec oropal celjsko trgovino

Celjski policisti so sinoči obravnavali rop trgovine na Ljubljanski cesti v Celju. Neznani storilec je nekaj pred 20. uro na pult pri blagajni položil izdelek. Ko je blagajnik odprl blagajno, mu je storilec zagrozil z orožjem in ukradel bankovce. Storilec je pobegnil v smeri Babnega. Policisti obvestila še zbirajo, so sporočili celjski policisti.