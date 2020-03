Na centru za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje so bili o požaru na ostrešju gospodarskega poslopja v Gotovljah obveščeni v ponedeljek okoli 20. ure.

Požar so gasili gasilci iz več gasilskih društev, vendar so se zaradi velike količine ožganega sena pojavljala ponovna žarišča, ki jih bodo z uporabo gradbene mehanizacije popolnoma odpravili tekom današnjega dne. Na požarni straži so ostali prostovoljni gasilci iz Žalca in Gotovelj, še navajajo na upravi za zaščito in reševanje.

Ocena škode bo znana po ogledu, so pojasnili na Policijski upravi Celje.