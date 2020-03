Pokazala bo nekaj podrobnosti njenih najnovejših produkcij in predstavila sodelovanje z RUK (Slovensko in evropsko mrežo centrov za raziskovanje na področju umetnosti in kulture, ki deluje na križišču znanosti in tehnologije) ter koprodukcijo KIBLE na projektu LOVE MACHINE, ki s pomočjo sodobne intermedijske tehnologije preučuje področje ljubezni.

Predstavila bo svoje trenutne dejavnosti v Nemčiji in sodelovanje z društvom Kultur einer Digitalstadt e.V., Darmstadtskimi dnevi fotografije in razstaviščem Kunstforum der TU Darmstadt, s katerimi sodeluje na transdisciplinarnem umetnostnem raziskovalnem projektu VANISHING ACT: Body, Space, Identity.

Predstavila bo tudi sodelovanje z nekaterimi institucijami, kot so Evropska vesoljska agencija, inštitut Fraunhofer in drugimi ter spregovorila o svojem sodelovanju z Inštitutom za likovno umetnost in Akademijo likovnih umetnosti na Dunaju.

Kot je še sporočila umetnica, se bo v Darmstadtu predstavila kot prva štipendistka programa razstavišča Kunstforum Tehniške univerze Darmstadt in društva Kultur einer Digitalstadt e.V.

Navdihuje jo povezava med živo in neživo naravo

Leta 1990 v Ljubljani rojena Valerie Wolf Gang je videastka, intermedijska umetnica, režiserka in pedagoginja. Raziskuje predvsem odnos med človekom in tehnologijo, navdihuje jo povezava med živo in neživo naravo ter večplastnostjo človeškega značaja. Njena dela so pogosto interaktivna, zato ustvarjajo dialog in trenutke spontanega performansa med umetniškim delom in opazovalcem, ki jih kot umetnica dokumentira, analizira in uporablja pri svojem nadaljnjem raziskovalnem delu.

Za ustvarjanje (interaktivnih) instalacij, novomedijskih del in umetniških filmov uporablja različne tehnologije in pristope. Pri njenem izražanju pripovedne zgodbe igra pomembno vlogo kombinacija digitalnih komponent in fizične materialnosti. Po njenih besedah digitalne in materialne komponente predstavljajo um in telo, ki ju je treba uravnotežiti, da se ustvari popolna harmonija.

Deluje na različnih mednarodnih programih umetniških rezidenc. Njeno delo je bilo predstavljeno na več mednarodnih skupinskih in samostojnih razstavah, prejela je več mednarodnih štipendij in nagrad. Je ustanoviteljica UV Arthouse, ki producira umetniške videe, eksperimentalne filme, transdisciplinarne instalacije na presečišču znanosti in umetnosti ter raziskuje področje novomedijske tehnologije in interaktivnih multimedijskih del.