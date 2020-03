Ameriške oblasti priznavajo le to, da je Levinson v Iranu opravljal neko zasebno preiskavo, ameriški mediji pa so odkrili, da je bil v Iranu na vohunski nalogi za ameriško obveščevalno agencijo Cia. Menda po naročilu analitikov Cie, ki mu tega ne bi smeli naročati. Kaj več ni znanega. Izginil je na iranskem otoku Kiš, kjer bi se moral srečati s svojim lokalnim virom za informacije.

Potem o njem ni bilo slišati več ničesar, člani njegove družine pa so prepričani, da so v njegovo izginotje vpletene iranske varnostne sile. Levinson ima sedem otrok in vsak od njih bo zahteval odškodnino zase.

Iran je novembra lani priznal le to, da primer izginotja preiskuje revolucionarna garda. Družina naj bi nazadnje leta 2010 in 2011 dobila neke dokaze, da je živ.