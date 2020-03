Vojvoda in vojvodinja sussekška sta se z drugimi člani kraljeve družine v Westminstrski opatiji udeležila slovesnosti, posvečeni Commonwealthu.

Meghan, ki je bila oblečena v smaragdno obleko, in Harry ter princ William in Kate danes niso bili del procesije ob prihodu kraljice in so se ob prihodu v opatijo usedli na svoje sedeže. Lani sta para čakala na kraljico in se udeležila procesije. Zakaj so se odločili za spremembo v zadnjem trenutku, iz Buckinghamske in Kensingtonske palače niso sporočili.

To je bilo prvič, da sta se Harry in Meghan udeležila dogodka v javnosti skupaj z drugimi člani družine, odkar sta v začetku januarja napovedala, da bosta opustila kraljeve dolžnosti.

Par se bo sedaj po zadnjih kraljevih dolžnostih v Veliki Britaniji predvidoma vrnil v Kanado, kjer nanju čaka njun sin Archie.

Harry in Meghan sta v začetku leta šokirala, ko sta sporočila, da bi se rada delno umaknila od kraljevih dolžnosti in svoje življenje z malim Archiejem razdelila med Kanado in Veliko Britanijo. Iz Buckinghamske palače so kasneje sporočili, da Harry in Meghan ne bosta več aktivna člana kraljeve družine. Vojvoda in vojvodinja sussekška ne bosta več uporabljala svojih nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti. Par prav tako ne bo več uradno predstavljal kraljice Elizabete II. Dolžnosti bosta nehala uradno opravljati 31. marca, sledilo pa bo eno leto prehodnega obdobja.