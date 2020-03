Nov ukrep bo stopil v veljavo v torek zjutraj in bo veljal do 3. aprila, je napovedal Conte. »Številke nam govorijo o pomembnem naraščanju števila oseb v intenzivnih terapijah bolnišnic in na žalost tudi števila umrlih. Svoje navade moramo spremeniti, zdaj. V dobro Italije se moramo vsi nečemu odreči. In to takoj. Uspelo pa nam bo le, če bomo sodelovali vsi in se prilagodili tem novim omejujočim normam,« je v večerni izjavi medijem v vladni palači dejal Conte.

»Ne bo več cone ena in cone dva. Celotna Italija bo zaščiteno območje,« je dejal Conte in pojasnil, da bodo prepovedana vsa druženja, tudi na prostem. Kot je povzel, bodo s torkom zaprte vse izobraževalne ustanove v državi. Prebivalci se bodo lahko gibali po državi le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov. Conte je pojasnil, da bodo prekinjeni tudi vsi športni dogodki, med drugim bo zamrznjena italijanska nogometna liga Serie A.

Na mejah bo Italija izvajala tudi nadzore vstopov v državo. Še naprej pa bo deloval javni potniški promet, da bi s tem zagotovili neprekinjenost proizvodnje in da bi ljudem omogočili, da bi lahko šli v službo, je še napovedal Conte. Med drugim je v izjavi napovedal tudi imenovanje komisarja za krizne razmere, vlogo naj bi prevzel poveljnik italijanske civilne zaščite.

Odločitev italijanske vlade ima podporo vseh strank, poroča Ansa. Tako je predsednik opozicijske stranke PD Andrea Orlando na Twitterju zapisal, da Italija »potrebuje žrtvovanje vseh, če želi premagati virus. Kdor ima radi Italijo, njen narod, najbolj ranljive, spoštuje pravila in poskrbi, da jih spoštujejo drugi. Zdaj je čas, da podpremo družine in podjetja«, je zapisal.

V Italiji je zaradi novega koronavirusa v zadnjem dnevu umrlo 97 ljudi, skupaj je število žrtev naraslo na 463. Število okuženih pa je v Italiji naraslo na 7985.