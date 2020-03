Generalni sekretar kranjskogorske prireditve Srečko Medven nam je dejal, da odločitev države, da bo Pokal Vitranc potekal brez gledalcev, spoštuje, se pa z njo najbolj ne strinja. Zdi se mu, da so ukrepi prenagljeni. Koliko bo zaradi tega prizadet proračun prireditve, ki naj bi znašal dobrih 1,6 milijona evrov, bo pokazala bilanca po koncu prireditve. »S prodajo vstopnic bi zaslužili okrog 100.000 evrov,« odgovarja Srečko Medven. »V naslednjih dneh nas čaka obilo dela: odpovedali bomo številne načrtovane dogodke za partnerje in sponzorje. Vsem bomo tudi poslali obvestilo, da prostora za VIP ne bo,« poudarja Medven.

Odpadel bo tudi Grubov memorial

V Kranjski Gori bosta odpadli tudi največji spremljevalni prireditvi Pokala Vitranc: v petek zvečer memorial v spomin na tragično preminulega slovenskega alpskega smučarja Draga Grubelnika, v soboto pa Q Max Party v središču Kranjske Gore, kjer se je v preteklosti zbralo tudi več tisoč obiskovalcev.

Spomnimo, da je bilo v preteklih dneh v Kranjski Gori in Podkorenu opravljenega že veliko dela. V ciljnem izteku stoji tribuna za gledalce, postavljeni so že številni montažni šotori. Koliko denarja in energije je bilo vrženega v nič, bo znano po prireditvi.