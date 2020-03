Koronavirus: Išče se kis štirih tatov

Zmešajte timijan, rožmarin, žajbelj, sivko, meto in česen ter zmes vsujte v jabolčni kis. Pijte po žličkah. V srednjem veku, ko je na jugu Francije pustošila kuga, je recept izumil zeliščar, eden od štirih, ki so na veliko ropali po hišah bolnih in umrlih, ne da bi se okužili s praktično stoodstotno smrtonosno kugo. Ko so tatove ujeli in jih obsodili na smrt, naj bi si po legendi odkupili življenje z izdajo magičnega recepta, odtlej imenovanega kis štirih tatov.