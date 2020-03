Anthony Martial in Scott McTominay sta izkoristila napaki vratarja Manchestra Cityja Edersona in Manchester United popeljala do nove zmage na mestnem derbiju (2:0). Že druge prvenstvene in tretje v sezoni, česar rdeči vragi, ki v zadnjih letih živijo v senci mestnega tekmeca, ne pomnijo že vse od sezone 2009/2010 in ere Alexa Fergusona. Čeprav še ne gre trditi, da se razmerje moči znova seli z Etihada na Old Trafford, pa nove tri točke nogometašev trenerja Oleja Gunnarja Solskjearja kažejo na pomemben zasuk, ki se je zgodil v moštvu v zadnjem mesecu in pol. Nedeljska tekma je bila namreč že njihova deseta, na kateri so ostali neporaženi (sedem zmag in trije remiji), s čimer so se četrtouvrščenemu Chesleaju približali na tri točke zaostanka, veliko uslugo pa naredili tudi vodilnemu Liverpoolu, ki ga od prvega naslova po letu 1990 zdaj ločita le še dve zmagi.

»Imamo občutek, da se izboljšujemo. Približujemo se ekipam, ki so pred nami, a še vedno smo le peti. Potrebujemo točke, da ujamemo Chelsea in Leicester, zato ne smemo popuščati. A želja, odnos, predanost in povezanost med igralci in navijači me najbolj veselijo,« se je po tekmi smejalo Oleju Gunnarju Solskjearju. In medtem ko lahko Norvežan v četrtek proti Lasku iz Linza izenači osebni rekord po številu tekem brez poraza, je na drugi strani neslavnega dosegel njegov stanovski kolega na klopi angleškega prvaka Pep Guardiola. Poraz na Old Traffordu je bil njegov že sedmi prvenstveni letos, kar se mu v trinajstletni trenerski karieri še ni zgodilo, komaj drugič pa se mu je primerilo, da ga je isti trener v eni sezoni ugnal trikrat. Doslej se je s tem dosežkom ponašal le strateg Liverpoola Jürgen Klopp, ki je Katalonca trikrat taktično prelisičil v predlanski sezoni.

Katalonci hvaležni Madridu Če je imel Manchester United po besedah svojega nekdanjega vezista Paula Scholesa v nedeljo za sabo perfekten večer, se je slednji v katastrofalnega prelevil za Real iz Madrida. Le teden dni po zmagi na clasicu in skoku na vrh razpredelnice španskega prvenstva je kraljevi klub v 27. krogu gostoval v Sevilli pri Betisu, izgubil z 1:2 in vodstvo znova prepustil Barceloni. Ta je dan pred tem na račun dosojene enajstmetrovke srečno premagala Real Sociedad (1:0). »Moram še preučiti, kaj se je zgodilo, a izgubili smo preveč žog. Prevzemam odgovornost za poraz, zanj ni opravičila. Igralci so se trudili, a nič ni delovalo tako, kot bi moralo,« je dejal trener Zinedine Zidane in predstavo svojih igralcev označil za najslabšo v sezoni. Francoz je sicer po vrnitvi na Santiago Bernabeu precej manj prepričljiv, kot je bil v svojem prvem mandatu. Če je tedaj deseti poraz zabeležil šele na svoji 105. tekmi, je v drugo tega vpisal po vsega 50 obračunih. Še več, za zdaj mu kaže celo slabše kot njegovemu predhodniku Santiagu Solariju, ki je pred lansko odpovedjo osvojil 72 odstotkov vseh točk v prvenstvu, medtem ko 47-letnik za zdaj le 69. Tretji prvenstveni poraz so sicer kritično pospremili madridski športni mediji. Dnevnik Marca je ob fotografiji razočaranih gostujočih nogometašev zapisal: »Tako se izgubljajo naslovi«, konkurenčni As pa je svojo naslovnico opremil s sliko šokiranega kapetana Madrida Sergia Ramosa in dodal pripis: »Real je izgubil glavo.« Nad spodrsljajem trinajstkratnih evropskih prvakov so se po drugi stran naslajali pri katalonskem Sportu in poraz največjega tekmeca Barcelone pospremili s porogljivim naslovom: »Hvala Betis, hvala Madrid.«