Predstava, ki jo je Peter Prevc uprizoril na pohodu do 23. zmage v karieri in prve slovenske v letošnji sezoni, je spominjala na njegove najboljše šampionske čase. Sedemindvajsetletni kapetan slovenske vrste je bil razpoložen že na uradnem treningu pred tekmo v Lillehammerju, kjer so nadomestili odpadlo nedeljsko preizkušnjo iz Osla. V drugi seriji za trening je s skokom 141 metrov dosegel daljavo dneva. V prvi je s 132 metri postavil dobre temelje, da je v finalu s četrtega mesta odločno napadel oder za zmagovalce, medtem ko je bilo prvo mesto na videz nedosegljivo, saj je imel Nemec Markus Eisenbichler kar 10,4 točke prednosti. V finalu je najstarejši iz skakalne dinastije Prevc dokazal, da je velemojster za tekme z vetrom v hrbet. Čeprav je imel med vsemi največji dodatek zaradi vetra v hrbet (9,7 točke), je s 125,5 metra dolgim skokom izzval tekmece Kobajašija, Stocha in Eisenbichlerja, ki mu niso bili kos. Po napetem čakanju je za štiri desetinke točke prehitel Eisenbichlerja in se veselil nove zmage po 11. februarju 2017 v Saporu.

»Ne morem verjeti. Poplačan sem za trud in vztrajanje. Po dolgem času sem na tekmi naredil dva vrhunska skoka. Pomagalo je to, da sem že na treningu skočil daleč in sem šel v tekmo z več sproščenosti in samozavesti. Najpomembneje je bilo, da nisem zamudil odskoka kot v Oslu. Čeprav so bile razmere težke, se je vse izšlo. Všeč so mi takšne tesne tekme. Lepo je stopiti na najvišji del zmagovalnega odra in poslušati slovensko himno, saj niti ne vem, ali so jo kdaj na Norveškem igrali meni v čast,« je po tekmi povedal Peter Prevc, ki je postal enajsti skakalec z zmago v letošnji zimi. Prevc je z zmago še bolj podžgal evforijo med slovenskimi navijači, ki pa si ne bodo mogli ogledati svetovnega prvenstva v Planici od 19. do 22. marca, saj bodo zaradi koronavirusa tekme brez gledalcev.

Od drugih Slovencev je bil Anže Lanišek 11. – pokazal je boljše skoke, kot je bila končna uvrstitev – Žiga Jelar 20., Timi Zajc 22., Domen Prevc zadnji, 50. »Oba skoka Petra sta bila izjemna. V finalu je bil v enakovrednih razmerah najboljši. Ker je bila tekma izredno zahtevna, so tudi drugi dobro opravili svojo nalogo,« je od ponosa žarel selektor reprezentance Gorazd Bertoncelj. Jutri bo v Lillehammerju druga posamična tekma turneje Raw Air, kvalifikacije ob 15.45 in prva serija ob 17. uri.