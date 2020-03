Mestna občina Ljubljana bo prenovila manjši park v trikotniku med medicinsko fakulteto, ginekološko kliniko in staro stavbo porodnišnice. Ljubljanski mestni svet je za to zeleno površino prejšnji mesec že potrdil ime, in sicer Park Lidije Andolšek Jeras. Ime bo torej nosil po pionirki slovenske reproduktivne ginekologije in ustanoviteljici Inštituta za načrtovanje družin Lidiji Andolšek Jeras, ki je bila tudi gonilna sila prizadevanj za gradnjo nove porodnišnice v prestolnici.

Park bo dobil svežo podobo, in sicer bo v sredini s pohorskim tonalitom tlakovano območje, ki ga bo dopolnjevala zelenica z nizkim in srednje visokim grmičjem. Obstoječa drevesa bodo ostala, izbrani izvajalec jih bo moral zgolj strokovno obrezati pod nadzorom pooblaščenega arborista.

Ob rob tlakovane površine v sredini parka bo občina namestila klopi z nasloni. Na te klopi bo izvajalec v različnih barvah izpisal razna imena otrok. Prazne prostore na klopeh pa bodo z imeni svojih malčkov v bodoče lahko dopolnili novopečeni očetje, medtem ko bodo čakali na rojstvo otrok, je v razpisni dokumentaciji predvidela ljubljanska občina.