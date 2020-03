Nogometaši Celja so postali prvi zasledovalci vodilne Olimpije v boju za prvaka slovenske lige. Njihov zaostanek enajst krogov pred koncem prvenstva znaša ulovljivih pet točk. Z Ljubljančani se bodo udarili še dvakrat, v igri za lovoriko pa sta vsaj še Aluminij in Maribor.

Celjani so po petih spomladanskih tekmah poleg Brava še edino neporaženo moštvo. Strokovnjaki so enotnega mnenja, da ekipa obetavnega trenerja Dušana Kosića najbolj ugaja z napadalnim slogom igre. Potem ko so Celjani prejšnji teden stresli Maribor (2:0), so v Kranju s petardo odpravili Triglav in postali najučinkovitejši kolektiv lige s 53 doseženimi goli. Prvi strelec lige Dario Vizinger (18 zadetkov, 8 podaj) in kapetan Mitja Lotrič (12 zadetkov, 9 podaj) sta postala najbolj vroč napadalni dvojec letošnje sezone, ki ga nihče ne more ustaviti. »Lepo je biti trener takšnega moštva,« priznava Dušan Kosić, ki bo moral Celjane v zaključku prvenstva psihološko pripraviti na boj za prvaka.

Celjani spomladi prevladujejo tudi v Dnevnikovi rubriki igralec kroga. Največ točk za predstavo minulega konca tedna je prejel prav Dario Vizinger, ki je v Kranju prispeval tri gole in dosegel drugi hat-trick v karieri. Zanimivo, da znova proti Triglavu. »Ko dosežeš tri zadetke na eni tekmi, je vedno poseben občutek. Dokazujemo, da smo kakovostna ekipa in da igramo dober nogomet. Le tako moramo nadaljevati,« je povedal Dario Vizinger, junija 1998 rojen v Čakovcu na Hrvaškem. Po zadnjih treh zadetkih je postal osmi strelec celjskega kluba vseh časov. Njegovo sijajno strelsko formo je opazil tudi selektor hrvaške mlade reprezentance Igor Bišćan in ga uvrstil na seznam za marčevski preizkušnji s Škotsko in Litvo. Pogodbo s Celjem ima Vizinger podpisano do junija 2022.