Tudi letos bo ljubljanska mestna občina izbrala naj blok v mestu. Za naziv naj blok 2019 se tokrat poteguje šest večstanovanjskih stavb, in sicer blok na Beethovnovi ulici 9 v četrtni skupnosti (ČS) Center in blok na Krimski ulici 9 v ČS Trnovo ter po dve večstanovanjski stavbi na območju ČS Golovec (Jakčeva ulica 40 in Ulica Polonce Čude 3) ter na območju ČS Šiška (Gospodinjska ulica 23 in Rašiška ulica 1). Zmagovalni blok bodo na občini razglasili v sklopu akcije Za lepšo Ljubljano, ki bo potekala od 22. marca do 22. aprila. Stanovalci zmagovalnega bloka bodo prejeli plaketo in zastavo Naj blok, deset sadik vrtnic Ljubljana ter ugodnejšo ponudbo dobave elektrike za skupne prostore.

Omenjeno akcijo so na občini zasnovali na pobudo meščana, ko je bila Ljubljana nosilka naziva zelena prestolnica Evrope 2016, letos pa bodo tako razglasili že četrti naj blok. Naziv naj blok 2016 so prejeli stanovalci stolpnice na Topniški 45, naj blok 2017 je postal blok na Smoletovi 12, 12a in 12b, naj blok 2018 pa stavbi na Bilečanski ulici 2 in 5. žir