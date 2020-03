»Leta 2018 smo začeli projekt, o katerem je bilo toliko govora, nihče pa se ga ni zares lotil. Po številnih sestankih tako z državo kot tudi predstavniki občin Prebold in Hrastnik, ki pri projektu sodelujejo, lahko rečemo, da je projekt navezave Zasavja na avtocesto izjemno zahteven in dolgoročen in ne bo realiziran v letu ali dveh, temveč dolgoročno,« na naše vprašanje o predoru odgovarjajo na občini Trbovlje.

Projekt je še vedno v idejni fazi, predvidoma naj bi v naslednjih dveh letih pripravili strokovne podlage za izbor najustreznejše trase, ki bi Zasavje povezala z avtocesto. »Konec januarja je potekal sestanek med občino Trbovlje in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, na katerem je bilo dogovorjeno, da bodo v inženirskem podjetju DRI pripravili razpis za regionalni prostorski načrt in za strokovne podlage. Ko bodo razpisno dokumentacijo potrdili na direkciji za infrastrukturo, bo objavljen razpis, predvidoma še v poletnih mesecih,« pojasnjujejo na trboveljski občini.

Po pridobitvi strokovnih podlag bodo določili najustreznejšo traso, ki bo sprejemljiva tako finančno kot okoljsko, svoje pa bodo povedale tudi lokalne skupnosti. »Kljub temu da smo šele na začetku poti, verjamemo, da bo navezava Zasavja na avtocesto pomenila velik preboj na področju razvoja zasavske regije,« menijo na občini.

Mnogi Zasavčani na predor že leta nestrpno čakajo. Iz Zagorja, Trbovelj in Hrastnika je namreč v Celje in naprej proti Mariboru mogoče priti le naokrog skozi Hrastnik, čez Marno, Rimske Toplice in Laško ali pa čez Podmejo na avtocesto pri Preboldu. Obe poti sta zamudni, saj potekata po vijugasti in senčni hribovski cesti, ki terja posebno previdnost in kjer ponekod zmanjka tudi mobilni signal za telefon. Zamudna je tudi pot do Ljubljane, bodisi po zasavski regionalki čez Litijo ali pa z ovinkom do Trojan na avtocesto. rt