Nekatere stranke so čez noč dozorele, »veliki vodja« je postal kar naenkrat mojster pogovarjanja ter dogovarjanja, in kaj potem, če je manipulacija njegova največja »vrlina«. »So what«, če bo pohitel z maščevanjem vsem, ki so se mu zamerili, in bomo padli v brezno nepovratnih ukrepov. Veliko ljudi bo samodejno spremenilo odnos do njega; večina javnih medijev bo utihnila in zreducirala objavo kritičnih člankov; poslovnežem in delodajalcem, ki ga bodo podpirali, bo omogočal še večje izkoriščanje delavcev; javni denar bo delil zasebnikom (šolstvo, zdravstvo), ker potrebujemo konkurenco; mladi se lahko pripravijo na služenje vojaškega roka, Hrvati na odpravo arbitraže; še bolj bomo odvisni od tujine itd. Veselimo se, ker smo dobili »operativno in zrelo« vlado, kot jo opredelijo sami, tako, ki bo kos izzivom.

A izzivi niso reforme, zaradi katerih je SDS ves čas kritizirala predhodnika, češ da jih Slovenija nujno potrebuje in da je ravno zdaj pravi čas zanje. Teh v koalicijski pogodbi ni. Šlo jim je zgolj za rušenje Šarčeve vlade, analitiki pa kar pozabljajo na njihov delež odgovornosti za Šarčev odstop. Je vsaj Janševo »sanjsko« moštvo vredno zaupanja? 12 moških in 4 ženske. Le kje se skrivajo ženske kvote? Seveda, v gospodinjstvu, kamor sodijo. Pa »premerimo« vsaj nekatere kandidate, ker bi za vse zmanjkalo prostora.

SDS: Andreja Širclja smo si zapomnili po sumu, da je kot prvi vodja slabe banke pomagal (prek Švedske) oropati državno premoženje. Njegovo početje je kar klicalo vzporednice s Patrio. Kaj vse bo lahko počel kot finančni minister! Aleš Hojs kot notranji minister gotovo prihaja še v pravem času, da bo policijo ustavil pri preiskavi financiranja SDS. Bo poslal na meje poleg Šiškove tudi svojo strankarsko »vardo«, ki se uri na streliščih Slovenske vojske? Vojašnic pa, ki bi jim spreminjali imena, ni več prav veliko. Vasko Simoniti bo minister za kulturo. Blejski otok je že podaril RKC, kaj bo sledilo zdaj? Urad za Slovence po svetu bo prevzela Helena Jaklitsch, ki je prava borka za revizijo zgodovine.

DeSUS: Tomaž Gantar je v vladi Alenke Bratušek odstopil kot minister za zdravje, ker ni zmogel urediti zdravstva (zaradi odvisnosti od lobijev?), nato pa je pridno miniral prizadevanja svojih naslednikov. Bo zdaj uspešen? Morda, pri rušenju javnega zdravstva. Janšisti so za Aleksandro Pivec trdili, da laže in ponareja, da je koruptivna, zdaj jih nič ne moti, da bo ostala ministrica. Kdaj bomo končno zvedeli resnico o njeni vlogi pri projektu Sript?

SMC: veliki vodja je za podrepništvo nagradil Zdravka Počivalška, ostal bo gospodarski minister. Po nekaterih vedenjskih vzorcih in neoliberalnih pogledih sta si čisto podobna. Igor Zorčič ni mogel skriti nestrpnosti, da bo plačan za izdajo in zasedel prestol državnega zbora. Se je Janša zmotil v oceni, da imajo Brežičani precej višje standarde, ker ga niso izvolili za župana? Zorčičev pohlep je tako močen, da so se raje na perverzni način znebili zasebnih ambicij Mira Cerarja.

NSi: Matej Tonin, po SDS »Kučanov sin«, bo prevzel vlogo svoje »priljubljene tarče«, Karla Erjavca. To ne bo ravno obliž na njegovo ambicioznost, za stranko pa ne zagotovilo, da bo prišla naslednjič v državni zbor. Zmrdovali so se in niso hoteli v Šarčevo vlado, ker ne bi mogli dovolj uresničiti programa, a zdaj ga bodo še veliko manj. Kdor visoko leta…, bi rekel Marjan.

Ena izmed besed »dogovor, pogovor, sodelovanje ali dobrobit« bo gotovo postala beseda leta 2020. Politiki jih imajo polna usta in jih neskončno zlorabljajo. Res se je treba pogovarjati, dogovarjati, v sodelovanju sprejemati prave načrte ter se dokopati do ciljev v dobro države in njenih ljudi. Vendar so za to potrebni zanesljivi, pošteni, iskreni in demokratični partnerji, a ne SDS z Janšo na čelu.

Poskušam ostati samo opazovalka dogajanja, pa me kljub vsemu mika, da bi ponovila stavek, ki ga je Janša že večkrat izrekel: »Pričakujem, da se spomladi vidimo na ulicah in trgih.«

Polona Jamnik, Bled