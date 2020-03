Sodba Draganu Kukanji je znana: sodnik novogoriškega okrožnega sodišča mu je izrekel 12-letno zaporno kazen. Kot mu je očitala obtožnica, ga je spoznal za krivega dolgoletnega zavržnega psihičnega in fizičnega nasilja nad hčerko, invalidno ženo in ostarelo mamo. Veliko milejši pa je bil glede očitanega umora matere iz maščevalnosti in povzročitve hudih telesnih poškodb. Sodnik Igor Majnik je prepričan, da ni šlo za umor, temveč uboj. Skupaj mu je prisodil 12 let zapora.

Tožilka Marta Durnik Vukelić je že napovedala, da se bo na sodbo najverjetneje pritožila, saj se ne strinja s tem, da je sodnik dogajanje celotne noči združil v eno samo kaznivo dejanje. Kukanjev zagovornik se bo odločil po podrobni preučitvi pisne sodbe, je pa že danes nakazal, da so glede na sprva očitana štiri kazniva dejanja in zahtevanih 30 let zapora s končnim rezultatom lahko zadovoljni.

Ni bilo dokaza za brezobzirno maščevanje Kaj je sodnika prepričalo, da ni šlo za umor, temveč uboj, za katerega je zagrožena nižja kazen? »Sodišče ni našlo dokaza, da je do tega prišlo iz brezobzirnega maščevanja in z direktnim naklepom, zato je kaznivo dejanje opredelilo kot uboj,« je pojasnil Majnik. Razložil je, da razlogi za njegovo takratno jezo nad materjo niso tičali v dolgoletnih zamerah do nje, temveč ga je vanjo pahnil brezizhodni položaj. »Znašel se je ob pešajoči materi, ki ni hotela jemati zdravil, in invalidni, skoraj slepi ženi. Hčerka, ki mu je pri skrbi za ženo in mamo edina lahko pomagala, pa je odhajala na študij v Ljubljano,« je okoliščine pojasnil sodnik. Prepričan je tudi, da je smrt matere nastopila prej, kot trdi tožilstvo, in da je obtoženi kruta dejanja storil pod vplivom alkohola, torej v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Ni pa dvomov, da je 91-letna Črničanka umrla zaradi sinovih udarcev in naposled še davljenja.