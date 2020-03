Latoya Wimberly (29) in Ashley Thomas (31), obe iz Philadelphie, sta se spoznali na neki rojstnodnevni zabavi leta 2004. 17 let kasneje sta si še vedno blizu in ne mine dan, da ne bi govorili po telefonu. »Zlepljeni sva ena z drugo kot z lepilom,« je za CNN dejala Thomasova.

Ženski imata veliko skupnih stvari. Kot otroka sta imeli identična presledka na sprednjih zobeh, imata visoke ličnice in enak ten kože. Nosita tudi isto številko čevljev. Imata enak okus za modo in za glasbo. Nekoč sta celo hodili na zmenke z bratoma. To je vez, ki je ni mogoče razdreti, sta dejali za CNN.

Dolga leta sta se celo šalili, da sta sestri. Februarja letos se je izkazalo, da sta dejansko biološki sestri. »Bilo je kot sestavljanka, sestavili so se vsi koščki,« je dejala Thomasova. Na Facebooku sta objavili skupno fotografijo z zabave ob zaroki Wimberlyjeve, na kateri je bil tudi oče Latoye Wimberly, Kenneth Wimberly (48).

Fotografijo je komentirala najboljša prijateljica pokojne matere Ashley Thomas, češ da Kennetha Wimberlyja pozna od prej in da ni vedela, da je Ashleyin oče. Kot je pojasnila, sta se z njeno mamo z njim družile v mladosti.

Ashley Thomas, ki je pri 15 letih izvedela, da ne živi z biološkim očetom, je tako na koncu ugotovila, da je njen biološki oče pravzaprav oče njene najboljše prijateljice. Kenneth Wimberly je pojasnil, da sta imela z njeno mamo kratko romantično razmerje. DNK test pa je pokazal, da je dejansko njen biološki oče.